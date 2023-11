Nuove case popolari per famiglie bisognose: “Così recupereremo una struttura abbandonata da un decennio”

Nuove case popolari per famiglie bisognose in una struttura abbandonata da tempo. E’ quanto accade nella zona flegrea, sul territorio del Comune di Bacoli.

A parlarne, in un post Facebook, è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “È emozionante! Stiamo realizzando le nuove case popolari che assegneremo alle famiglie bisognose di Bacoli. Sono nove. Era da almeno 30 anni che il Comune non realizzava così tanti alloggi per le persone in difficoltà economica. Tra pochi mesi, nove nuclei familiari bacolesi avranno finalmente un tetto in cui poter vivere. Con serenità, con dignità. Adesso iniziano a prendere forma. Saranno case belle, spaziose, sicure. Così recupereremo una struttura abbandonata da un decennio”.

“Avevamo promesso massimo impegno per trovare i fondi per progettare e realizzare nuovi alloggi. E ci siamo riusciti. In pochi anni. Nonostante il dissesto, nonostante le mille difficoltà. Per dare risposte alle famiglie di Bacoli presenti nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari della Regione Campania. Così daremo ancora più forza ad un quartiere che era considerato tra i più degradati della nostra città. I 101 Alloggi. A Cappella. Abbiamo rifatto tutte le facciate dei palazzi, curiamo il verde e puliamo periodicamente strade e marciapiedi. Abbiamo realizzato un campetto di basket, davvero molto bello. E continueremo con le aree parcheggio, la fogna, le aiuole”, conclude il primo cittadino bacolese.