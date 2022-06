Nuove assunzioni Asia, priorità ai giovani: "L’obiettivo è un vero e proprio ricambio generazionale"

Priorità ai giovani nelle nuove assunzioni Asia. È il quadro illustrato quest'oggi presso la commissione consiliare politiche giovanili e lavoro, presieduta da Luigi Musto, che ha visto la partecipazione dell’assessore comunale all’ambiente Paolo Mancuso e di Carlo Lupoli e Pier Francesco Gargiulo, rispettivamente direttore affari generali e responsabile delle risorse umane di Asìa Napoli.

Nel corso della riunione si è parlato dell’imminente pubblicazione dell’avviso di selezione per l’assunzione di nuovo personale. Gargiulo ha spiegato che Asìa, nonostante esista da poco più di venti anni, ha la platea operaia più vecchia d’Italia, con un età media dei lavoratori di 59 anni, e un alto tasso di inidonei alla mansione specifica. L’obiettivo è quindi un vero e proprio ricambio generazionale, dopo anni nei quali la politica occupazionale dell’azienda si è concentrata solo sulla stabilizzazione e sull’assorbimento di altri bacini di lavoratori. I numeri del fabbisogno per il triennio 2022 - 2024 sono gli stessi di quelli annunciati nelle scorse settimane dall’amministratore unico Domenico Ruggiero: circa 600 nuove assunzioni, dalle quali sottrarre le stabilizzazioni dei lavoratori dell’ex bacino Cub, il cui numero esatto verrà definito dalla Regione Campania nei prossimi giorni, ma che dovrebbe aggirarsi intorno alle 200 unità. Una volta assorbiti gli ex Cub si procederà con le nuove assunzioni, che avverranno attraverso contratti di apprendistato, specificamente rivolti a una platea di giovani tra i 18 e i 29 anni.

Nel dibattito il consigliere Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea) ha chiesto garanzie sulla trasparenza nelle procedure di selezione, chiedendo chiarimenti sulla valutazione dei titoli e sull’esistenza di canali preferenziali per i lavoratori interinali già occupati in azienda, mettendo in guardia da operazioni speculative che generano false aspettative in città.

"C’è una vera e propria lacerazione tra la città e l’amministrazione sull’annuncio del bando, avvenuto mesi fa e sul quale ancora ben poco si sa - ha evidenziato Alessandra Clemente (gruppo Misto) - . Bisogna quindi chiarire i tempi della procedura, quali forme contrattuali verranno offerte ai lavoratori, che non devono essere precarie ma a tempo indeterminato, promuovendo anche l’istituzione di uno sportello di assistenza per la presentazione delle domande, garantendo ai candidati la migliore partecipazione e formazione".

"L’obiettivo è pubblicare l’avviso di selezione entro metà giugno e in ogni caso entro il 30 giugno", ha concluso il responsabile risorse umane Asia Pier Francesco Gargiulo, che ha assicurato massima trasparenza nelle procedure, senza canali preferenziali. Si sta inoltre valutando la pubblicazione, nei giorni precedenti la prova preselettiva, della banca dati dei quiz per poter consentire a tutti l’accesso alle prove, senza fraintendimenti. I contratti di apprendistato, ha infine chiarito, sono tutti finalizzati alla assunzione a tempo pieno e indeterminato. Entro fine anno si procederà alla stabilizzazione dei Cub, e già dall’inizio del 2023 si partirà con le prime assunzioni.