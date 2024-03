Via ai lavori per una nuova strada: i residenti donano i loro terreni gratis per realizzarla

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la strada di collegamento tra via Riella e via Paradiso, a Ottaviano. Si tratta di una via tutta nuova, voluta dall’amministrazione comunale, per realizzare la quale i titolari di alcuni appezzamenti di terra non hanno esitato a mettere a disposizione le loro proprietà gratuitamente.

La nuova strada consentirà ai residenti di quella zona di Ottaviano di fruire, dopo decenni di attesa, di una viabilità migliore: si pensi, ad esempio, ad una maggiore facilità nel passaggio di ambulanze o altri mezzi di servizio.

"Ringrazio il sindaco Biagio Simonetti, l’ufficio tecnico del Comune, i residenti che hanno donato i terreni. Con pazienza e impegno stiamo portando a termine un’opera importantissima", afferma il consigliere delegato ai lavori pubblici, Vincenzo Caldarelli.