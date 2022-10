Apre una nuova scuola: "A misura di bambino"

I bambini cantano l'inno nazionale e si scopre una targa in memoria di Mia Filippone. Sono stati inaugurati così i nuovi plessi del Complesso scolastico Musto e Fedro di via Sant'Ignazio di Layola, nella Zona ospedaliera di Napoli. L'istituto è stato dedicato al compianto ex vicesindaco, scomparsa prematuramente.

I lavori alla scuola sono stati iniziati dall'Amministrazione de Magistris che, nel 2020, aveva sbloccato una complessa diatriba legale sulla prorpietà dei terreni che ha fermato le operazioni per un decennio. Sono stati ripresi, nell'autunno dello scorso anno, dalla Giunta Manfredi con il coinvolgimento in prima persona della Filippone.

I locali, che ospiteranno alunni sia per la scuola dell'infanzia che primaria, sono stati realizzati unendo fondi comunali, regionali e statali. Durante l'inaugurazione, il sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato che sono stati già approvati, nel Pnrr, altri 19 progetti relativi ad altrettante scuole del territorio.