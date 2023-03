Nasce la nuova piazza Vittoria |GALLERY

Inaugurata la nuova piazza Vittoria. L'importante slargo che unisce Chiaia con Mergellina è stata oggetto di un massiccio intervento di riqualificazione, soprattutto per quanto riguarda la parte del verde pubblico. Aiuole nuove di zecca che renderanno lo spazio più godibile, oltre che più bello da vedere.

All'inaugurazione hanno partecipato l'assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, la presidente della I Municipalità Giovanna Mazzone e i responsabili dell'associazione 100x100 Napoli che si sono fatti carico del restyling: "L'apporto dei privati è fondamentale - spiega Santagada - Coì come la collaborazione dei cittadini. Senza questi elementi, non si può recuperare una città che vive molte difficoltà. L'associazione100x100 Napoli ha assicurato anche lo spazzamento e hanno un calendario di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Stiamo lavorando anche a un programma di eventi per rendere più attrattiva piazza Vittoria. Intanto, è quasi pronto un progetto di restauro dell'intera Villa comunale, con l'apertura del cantiere entro la fine 2023".

Intervento dei privati imprescindibile quando si parla di verde pubblico a Napoli, una città dove i giardinieri sono diventati una rarità: "Noi abbiamo ereditato lo strumento 'adotta un'aiuola' dalla precedente amministrazione - afferma Giovanna Mazzone - il quale prevede che privati possono prendersi cura di uno spazio verde e installare la pubblicità della loro attività. Ma noi lo abbiamo migliorato e ottimizzato, perché prima non era previsto il controllo degli affidi. Da uno screening è emerso che non tutte le adozioni avevano prodotti risultati apprezzabili, così alcune sono state ritirate e abbiamo verificato che fossero coinvolti soggetti affidabili. C'è un'emergenza legata alla mancanza di giardinieri, una figura quasi scomparsa nel Comune di Napoli. La I Municipalità, per esempio, non ne ha e noi lavoriamo alla cura del verde attraverso progetti, fondi e il lavoro delle cooperative".