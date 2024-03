La nuova piazza pubblica unirà il lago con in mare: "E' un sogno che si avvera"

"È un sogno che si avvera! Bacoli avrà una nuova piazza pubblica. Unirà il lago con il mare. Nascerà a Casevecchie, lì dove sorgevano capannoni abusivi in spiaggia. Li abbiamo abbattuti. Adesso, stiamo progettando la nuova vita di questo borgo meraviglioso. È tutto pronto. Siamo riusciti ad ottenere i fondi per farlo. Un finanziamento PNRR. Siamo riusciti a demolire le strutture illegittime. Siamo riusciti a liberare l’area. E, soprattutto, siamo riusciti a riconsegnare la linea dei costa ai legittimi proprietari: il popolo. Tutti. Così, dopo la demolizione di tanti abusi edilizi sull’arenile, stiamo definitivamente voltando pagina". E' quanto scrive il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social.

"Una grande piazza pubblica sul mare. Anzi. Dal lago Miseno al porticciolo di Casevecchie. Partirà dall’ex liceo e raggiungerà la foce. E collegherà il nuovo polo nautico di Bacoli, con il mare, i ristoranti, le case, le barche, la spiaggia. Una grande opera di rigenerazione urbana. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano, per quanto sta facendo per assicurare alla nostra città questa nuova visione. Nuovi orizzonti di valorizzazione dei beni comuni. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino, per quanto sta facendo per liberare le aree demaniali. Ringrazio quanti stanno contribuendo per realizzare questo progetto ambizioso. Alberi, panchine, aree relax e tanto altro. Tornerà ad essere patrimonio dei bacolesi, e di chiunque ama la nostra terra. Partiamo a breve, brevissimo. Sarà una rivoluzione di civiltà. Insieme, possiamo tutto. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.