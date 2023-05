Il Mak P della Nunziatella: gli allievi e il tradizionale passaggio della stecca (GALLERY)

Cerimonia del Mak π 100 per gli allievi del 233mo Corso, che si apprestano a finire il loro percorso formativo presso la Scuola Militare “Nunziatella”, il “Rosso Maniero" di Napoli. Con il “passaggio della stecca” gli allievi uscenti hanno simbolicamente conferito ai più giovani il compito e l’onere di trasmettere e far rispettare le tradizioni che da sempre contraddistinguono la storia della Scuola.

A presiedere la cerimonia il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, ex allievo del corso 74/78. In tribuna autorità militari e civili della Regione Campania e della città metropolitana di Napoli. “La strada della libertà, uno dei valori che tre anni fa avete giurato di difendere, è tortuosa, lunga e difficile - ha detto il Generale Serino agli allievi - ma vale la pena per percorrerla, senza compromessi, cadendo e rialzandosi”. Particolarmente solenne la consegna al 234° Corso, da parte della madrina, Antonella De Marco, della “drappella” ricamata con il numero del corso, che adornerà la tromba della “guardia d’onore” e della batteria tamburi per tutto il prossimo anno accademico. Durante la cerimonia sono anche state consegnate borse di studio ad allievi ed ex allievi che hanno conseguito i migliori rendimenti scolastici.

In serata, quindi, a Palazzo Reale gran ballo delle debuttanti, gala che segna l’ingresso in società delle ragazze di età compresa tra i 17 e i 19 anni: 33 le coppie che parteciperanno, formate da allievi e allieve e debuttanti provenienti dal mondo civile. L’evento si concluderà con il consueto “Canto dell’Addio” con il quale gli allievi tradizionalmente salutano ed omaggiano il “Rosso Maniero”