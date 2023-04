Napoli verso il terzo Scudetto, è corsa al Lotto: sui social spunta la "cinquina azzurra"

Napoli si prepara a festeggiare il terzo Scudetto della sua storia. La città, ormai da settimane, è stata addobbata con striscioni e festoni che la colorano di azzurro. I giochi sono ormai fatti, ma per l'esplosione della festa serve l'aiuto della matematica. Il giorno "buono" potrebbe essere domani, domenica 30 aprile, quando la Lazio - seconda in classifica - affronterà l'Inter a Milano, mentre gli azzurri di Spalletti saranno impegnati in casa con la Salernitana.

Ci si attende, come detto, un grande festa che sta appassionando anche i giocatori del Lotto. Sui social, infatti, è spuntata la "cinquina azzurra": cinque numeri legati alla storia del Napoli e ai tre scudetti. I numeri sui quali tutti stanno puntando sono: 87, 90, 23, 3, 33. I primi tre riguardano gli anni in cui il Napoli ha vinto il Campionato; il 3 richiama, appunto, alla vittoria del terzo Scudetto, mentre 33 sono gli anni che la città ha dovuto attendere per tornare a vivere questa grande gioia.