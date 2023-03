I numeri del "Commissario Ricciardi" sono fortunati: appassionati sbancano al Lotto

I numeri de "Il Commissario Ricciardi" sono fortunati. Lunedì sera ha preso il via la seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista Lino Guanciale. Dopo la prima puntata è partita la corsa al Lotto per alcuni numeri venuti fuori nel corso delle indagini.

Un morto nel Bancolotto

Nel primo episodio - "Febbre" - c’è un morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella. Si tratta di Gaspare ‘O Cecato, l’assistito capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare.

Gaspare viene ospitato dal proprietario del Bancolotto ed intrattiene una storia con la sorella dello stesso. Per timore di non essere più ospitato, però, vuole chiudere la relazione con la donna che in un momento di collera lo assassina con un temperino.

Il terno di Ricciardi

Gaspare aveva deciso di chiudere la relazione clandestina anche perché un terno per lui "sicuro" non era uscito. Gli stessi tre numeri vengono ripetuti, quindi, in continuazione dall'anima dello stesso Gaspare che - dopo la morte - viene vista da Ricciardi. E saranno proprio questi che aiuteranno il commissario a trovare l'assassino.

I numeri in questione sono il 21, il 9 e il 19. Che, nel caso specifico, indicavano, La bella donna (21), la passione (9) e la separazione/addio (19). I tre numeri non sono passatti inosservati agli spettatori e soprattutto a Napoli è partita la corsa al Lotto. In tanti, anche sui social, infatti, hanno annunciato di aver tentato la fortune e qualcuno ha pure vinto.

In tanti hanno concentrato le giocate sulla ruota di Napoli, ma ci sono stati anche appassionati che hanno esteso la giocata per tutte le ruote. Ed è così, che ieri sera, in occasione dell'estrazione del Lotto, hanno scoperto di aver centrato un ambo sulla ruota di Palermo grazie al 19 e al 21.