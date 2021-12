Covid, + 20% di nuovi positivi in Campania nell'ultima settimana: oltre 9 milioni di dosi di vaccino somministrate

La settimana epidemiologica appena trascorsa conferma il rialzo della curva epidemica. I nuovi positivi al Covid-19 sono 101.264 (+23%) in Italia e 7.932 in Campania (+20%). Cresce anche l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti: 171 in Italia e 140 in Campania. Aumenta il tasso di positività sui tamponi in Italia (dall’2,1% al 2,5%) e in Campania (dal 3,3% al 3,7%). E' quanto emerge dai dati della consueta analisi settimanale realizzata dal Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania, Antonio Salvatore.

Sul versante vaccini in Italia si è quasi a 100 mln di dosi somministrate di cui oltre 9 mln di Campania.