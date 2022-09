Notte dei ricercatori, così la città incontra gli scienziati

Nella Sala del Consiglio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presentato questa mattina il programma a cura della rete S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society) per Notte europea dei ricercatori , approvato e finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito delle “Marie Skłodowska Curie Actions” per il biennio 2022/2023, è coordinato dalla Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con l’Università della Campania "Luigi Vanvitelli", l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università di Napoli L'Orientale, l’Università di Salerno, gli Istituti CNR campani partecipanti alla rete CREO, ‘Le Nuvole’ (impresa culturale e creativa napoletana), con il supporto dell'Università del Sannio.

“Da sempre, l’elemento che nella storia dell’umanità ha caratterizzato la relazione, la contaminazione, la crescita culturale, lo sviluppo sono state le strade, sia fisiche che metaforiche. Le strade sono le mappe che la scienza e la società hanno necessità di riscoprire insieme per orientarsi nei luoghi che vivono e modificano, per esplorarli al meglio, per avere un maggiore e migliore sviluppo”, come da progetto, dichiara Giovanni Ausanio, coordinatore del progetto.

Una proposta, quella di S.T.R.E.E.T.S ambiziosa rispetto alla tradizionale Notte Europea dei Ricercatori a partire dalla durata della programmazione. Più di un mese di appuntamenti dallo scorso luglio ha accompagnato il pubblico nelle librerie e nelle gallerie d’arte per discutere con le ricercatrici e i ricercatori della rete di green economy, gestione sostenibile delle risorse ma anche arte e storia con un approccio multidisciplinare mirato a favorire la costruzione di una cittadinanza scientificamente più consapevole. In quest’ottica anche l’ultimo dei pre-eventi, o meglio l’anteprima della Notte, nella mattina di giovedì 29 settembre quando saranno eccezionalmente aperti al pubblico (numero limitato, prenotazione obbligatoria) gli spazi dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida dove i Delegati Dipartimentali per il Polo Universitario Penitenziario” (P.U.P.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenteranno i progetti di Ricerca Universitaria finalizzati alla preservazione della dignità e dei diritti dei detenuti per sensibilizzare l’attenzione pubblica verso le condizioni di vita e l’esercizio di cultura nei luoghi della pena.

Nella notte fra il 30 settembre e il 1 ottobre 2022 spazio al racconto della “ricerca” in un senso più ampio mirato a raccontare il mestiere del ricercatore ed il suo ruolo nello sviluppo della società contemporanea attraversando tutte le aree prioritarie di specializzazione intelligente: dall’aerospazio alla economia circolare, ai beni culturali e alle scienze umane attraverso attività declinate secondo i principi cardine di Scienza - Tecnologia - Ricerca - Etica - Engagement - Società. Le STREETS sono declinate all’interno di sei categorie che, mantenendo una terminologia coerente con il titolo del progetto, spaziano dall’illuminazione ai marciapiedi, dall’arredo urbano ai paesaggi verdi, dalla segnaletica agli indirizzi disegnando, per metafora, le linee di sviluppo di attività concrete proposte al pubblico. Una proposta, pensata oltre i confini geografici, che percorrerà le strade di Napoli (Chiostro dei Santi Marcellino e Festo dalle ore 10 alle ore 22; Basilica di San Giovanni Maggiore dalle 10 alle 18 e Cappella Pappacoda dalle 18 alle 22; parco ed edifici dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dalle 18 alle 24); Gaeta (Castello Angioino dalle ore 10 alle 19); Procida (Piazza Marina Grande dalle ore 16 alle 24); Portici (Reggia dalle 19.30 alle 22); Avellino (Palazzo di Via Perrotteli sede delle Scienze della Vigna e del Vino dalle ore 19.30 alle 22); Frigento e Carife (nella giornata di venerdì ore 10/20 e di sabato dalle 16.30 alle 20); Caserta (Planetario, laboratori del centro CIRCE del Dipartimento di Matematica e Fisica, laboratori dell’INFN dalle 19.30 alle 23).