Notte prima degli esami a San Martino, arriva il provvedimento del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha stabilito dei provvedimenti in vista della notte prima degli esami di maturità nella zona di San Martino al Vomero.

Dalle ore 15.00 di martedì 18 giugno, alle ore 3.00 di mercoledì 19, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di via Tito Angelini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Annibale Caccavello e piazzale San Martino.

L'ordinanza è stata firmata dal dirigente dell'Area infrastrutture stradali e tecnologiche - Servizio strade viabilità e traffico per consentire i festeggiamenti dell’ultima notte prima degli esami di maturità.