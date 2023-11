La grande sera di Port'Alba: centinaia di persone per la notte bianca

Alla fine la notte bianca è stata un successo. Forse oltre le più rosee aspettative. Napoli ha risposto presente al grido d'aiuto lanciato da Port'Alba. In centinaia, forse migliaia, si sono riversati nella strada dei libri per la serata organizzata dai librai per arginare la crisi del settore. Un gruppo di scrittori capitanati da Maurizio De Giovanni ha fatto da testimonial per l'evento che ha visto le librerie aperte fino a tardi, con tante offerte sui libri in vendita. Ma la notte bianca non aveva solo scopi commerciali, anzi, il vero obiettivo era quello di raccogliere firme per il manifestato di Port'Alba, un documento da consegnare poi alle istituzioni chiedere la riqualificazione dell'area, a partire dal consolidamento dello storico arco seicentesco

Entusiasti i librai, come testimoniano i tanti post su Facebook: "Ammo arrevutato - scrive Pasquale Langella, uno degli storici librai - Non so quanti eravate ieri sera a Port’alba e non lo voglio sapere, Io so che c’eravate e spero ci sarete anche oggi e sempre. Credo che abbiamo dimostrato che ci siamo e ci piace lavorare per dare luce a questa strada. Abbiamo dimostrato che se si vuole, le cose in questa città, anche partendo da una semplice locandina fatta girare sul web, si possono fare. Abbiamo dimostrato che vogliamo fare e che ci devono mettere nelle condizioni di farlo in sicurezza. C’erano tutti, scrittori, autori, giornalisti, artisti, cantanti, attori, fotografi, ristoratori, registi, giovani librai, ex librai, ex editori, editori, librai/editori del passato in cerca di telecamere nonostante qualche volta abbiano dichiarato che Port’Alba senza di loro non esistesse più, c’era tanta gente comune e gente che non ci conosceva o ci conosceva tramite le parole dei nostalgici del passato".

Non solo libri, ma anche intrattenimento con musica dal vivo e performance live del Teatro Tram. La serata è stata anche trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Port'Alba-La via dei libri. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco Gaetano Manfredi.