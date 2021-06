Notte Azzurra: Clementino canta con Donnarumma, Insigne e Immobile

Napoli "padrona" della scena su Rai 1 in occasione di Notte Azzurra. Durante il format ideato da Figc e Rai - per celebrare la Nazionale che prenderà parte al prossimo Europeo - c'è stata una performance di Clementino con gli "azzurri" napoletani.

Il noto rapper è stato affiancato sul palco da Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, Gigi Donnarumma, portiere del Milan e Ciro Immobile, attaccante della Lazio. I tre, in particolare, hanno accompagnato Clementino nel famoso brano "Cos Cos Cos", facendo da coro. Momenti di grande divertimento che hanno coinvolto tutti: da mister mancini agli altri componenti dello staff tecnico e della rosa.

In attesa di vedere in azione la Nazionale italiana di calcio durante gli Europei (la prima partita sarà l’11 giugno contro la Turchia), come detto, la Figc con l’aiuto della Rai ha pensato di ideare una serata celebrativa battezzata Notte Azzurra. Al programma prende parte anche un altro napoletano: lo showman Biagio Izzo.