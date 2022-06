L'esempio di nonna Concetta: a 76 anni torna in classe per l'esame di terza media

Concetta ha 76 anni, è di San Giorgio a Cremano, e vuole essere un esempio per tutti: alla sua età ha deciso di studiare e sostenere la prova scritta per ottenere finalmente il diploma di licenza media.

A raccontarne la storia è stato il suo concittadino Giorgio Zinno, il sindaco.

"Oggi una nostra nonna Concetta, 76 anni, ha sostenuto la prova scritta per conseguire il diploma di licenza media - racconta il sindaco - Puntuale, alle 9.00 si è presentanta presso il plesso Marconi dell' l'I.C. Troisi, accolta dalla dirigente Antonietta Maiello e dall'Assessore alla Scuola Giuseppe Giordano. Molto emozionata, Concetta Ruoppolo, ha risposto all'appello, ha preso posto nel banco che le è stato assegnato ed ha affrontato la prova insieme agli altri studenti".

Zinno spiega anche le ragioni di questa scelta. "Classe 1946, la Sig.ra Concetta madre di tre figli e nonna, negli anni ' 50 ha conseguito la licenza elementare; poi si è dedicata subito al lavoro imparando dai genitori a gestire il loro negozio di profumi e detersivi a Napoli. Successivamente, chiusa l'attività commerciale, si è sposata è si è trasferita nella nostra città. Durante la sua vita ha sempre frequentato corsi di formazione, tra cui "taglio e cucito" e "modellismo di abiti", ma la licenza media era una promessa che aveva fatto a sé stessa e alla sua famiglia. Così si è iscritta all'I.C Trosi ed è riuscita a raggiungere questo obiettivo".

"Complimenti a nonna Concetta per la sua grinta e per la grande tenacia. Che possa essere per la nostra comunità un esempio di forza di volontà e coraggio", è stata la conclusione del primo cittadino.