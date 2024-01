In tv arriva "Non ti pago": Castellitto torna a vestire i panni di Eduardo De Filippo

Dopo due anni di attesa arriva in tv "Non ti pago", opera scritta del 1940 da Eduardo De Filippo, che ha per protagonista Sergio Castellitto. L’appuntamento è per questa sera alle 21.30 su Rai 1. Ferdinando Quagliuolo (Sergio Castellitto) ha ereditato da suo padre Saverio (Antonio Casagrande) un banco lotto e sogna di sbancarlo con una vincita importante.

Così decide di passare diverse notti sui tetti - in compagnia del fido Aglietiello (Giovanni Ludeno) - cercando dei "segni" nelle nuvole. La vincita arriva, ma a trarne profitto è Mario Bertolini (Gianluca Di Gennaro), il suo giovane e fortunatissimo impiegato, segretamente fidanzato con sua figlia Stella (Pina Turco).

I numeri vincenti, neanche a dirlo, sono arrivati da Don Saverio che gli è comparso in sogno chiamandolo “Piccerì”. Ferdinando, preso dall'incidia, quando il giovane gli presenta il biglietto per riscuotere la vincita, si impossessa dello stesso perché la giocata è sua di diritto. Il padre, in sostanza, era convinto di dare i numeri al figlio e a testimoniarlo sarebbe proprio quel "Piccerì".