La piccola Noemi ricevuta con la famiglia da Papa Francesco: l'incontro in Vaticano

La piccola Noemi, la bimba napoletana ferita per errore il 3 maggio 2019 in un agguato di camorra in Piazza Nazionale, ha incontrato Papa Francesco nella giornata di lunedì in Vaticano.

La bimba, che si è recata a Roma insieme alla famiglia, era accompagnata dall'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. A quest'ultimo - riferisce Adnkronos - la madre di Noemi ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento "per aver realizzato un sogno".

Nelle scorse settimane, proprio in piazza Nazionale, è stato inaugurato un murales che ritrae la bimba.