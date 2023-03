Nino D'Angelo commosso: "Ho sofferto per la depressione quando mamma è andata via"

Nino D'Angelo ospite a Verissimo di Silvia Toffanin ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Spazio anche alla depressione scatenata dalla morte della madre che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita.

"Il periodo più difficile che ho affrontato è sicuramente stato quando è morta mia mamma. Per me è sempre stata un punto fermo, un riferimento e quando è mancata io non riuscivo a rassegnarmi all'idea che non ci fosse più. Sono stato travolto per tre anni dalla depressione, non volevo fare più niente, neppure lavarmi. Poi grazie ai medici mi sono ripreso. E ora sto bene. I nipotini mi hanno dato grande slancio. Riescono a donarti sempre tanta gioia e amore. Fare il nonno è bellissimo", conclude.