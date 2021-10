Nino D'Angelo e la depressione: "Sono quattro anni che sto chiuso in casa"

Nino D'Angelo ha parlato di un momento difficile che ha vissuto venendo colpito dalla depressione. Per la prima volta ne ha parlato a Domenica In da Mara Venier nella puntata di ieri.

"Ho conosciuto la depressione, sono stato fermo 4 anni. Non avevo più voglia di fare niente”, ha spiegato l'artista. L'origine di tale sofferenza è venuta fuori dopo la morte dei genitori, ai quali è sempre stato profondamente legato.

Il 64enne ha spiegato le sue sensazioni ad una Mara Venier che era già a conoscenza di tale fase difficile vissuta dal 64enne: “La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare. Si diventa una nullità. È inspiegabile se uno non tocca con mano”, ha proseguito D'Angelo, spiegando come la moglie Annamaria gli sia stato sempre vicino, così come i suoi figli.

Al termine dell’intervista Nino D’Angelo ha cantato un brano dedicato al padre scomparso.