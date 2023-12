Nino D'Angelo ai fan: "Finalmente sto bene. Siete la mia forza"|VIDEO

"Finalmente sto bene. Due giorni di letto e ora mi merito un bel ristorante. Buona domenica a tutti e grazie per i messaggi bellissimi che ho avuto in questi giorni. Siete la mia forza, mi avete tolto la febbre", afferma in un video Nino D'Angelo, dopo la febbre che gli ha dovuto far annullare l'ultimo concerto del suo tour.

Ora l'artista napoletano sta meglio ed è pronto a tornare ad esibirsi.

A giugno Nino D'Angelo sarà al Maradona per l'imperdibile concerto sui suoi anni '80, quelli del mitico caschetto biondo che spadroneggiava nelle vendite, al Sud e non solo.