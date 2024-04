La Nida Campania porta sorrisi ai bambini del Monaldi

Nuova importante missione per la Nazionale Italiana dell'Amicizia NIDA Onlus-Campania che, con la referente Chiara Migliaccio, ancora in tema pasquale, ha portato altri sorrisi di speranza nei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia dell'Ospedale Monaldi di Napoli.

Grazie alla generosa disponibilità dei Fratelli Prisco S.a.s.- Ercolano per le uova di cioccolato distribuite e offerte per la donazione e grazie all'impegno del nuovo volontario Francesco Rastiello, tanti piccoli pazienti ricoverati nella prestigiosa struttura ospedaliera, hanno potuto vivere un momento di allegra spensieratezza. “Un ringraziamento per la buona riuscita dell'iniziativa - ha detto la referente Chiara Migliaccio - va alla dirigenza del Monaldi ed allo staff che ci ha consentito di realizzare l'evento in un tempo brevissimo rispettando comunque tutte le procedure e per l'accoglienza. Grazie alla dottoressa Titti Iasevoli sempre operativa e grazie ai volontari Nida che si sono uniti per la consegna, tra cui: Francesco (Iron Man), Saria (Elsa) e Pierluigi (Super Mario Bros). Infine un ringraziamento va a Sara e Donaz, ad Alessia per le foto ed i video e alle guardie giurate che ci hanno guidato ed assistito”.