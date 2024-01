Si conclude Next Generation Vol.2, il format che premia i giovani influencer positivi

Si conclude oggi, giovedì 25 gennaio, la seconda edizione del progetto crossmediale Next Generation (NA), il format organizzato dall’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, ideato da Alex Giordano, docente di comunicazione digitale e direttore scientifico del SocietingLAB. In questo video un documentario che racconta tutta l’esperienza con la voce dei diretti protagonisti. Prodotto in collaborazione con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il format è il primo esperimento italiano di una Pubblica Amministrazione di aprire un canale di comunicazione con i giovanissimi attraverso i media digitali (Instagram, YouTube e Facebook) portato avanti con il supporto di prestigiosi partner media come la NapoliToday, La Repubblica, Radio Kiss Kiss e Videometrò che ha amplificato i contenuti nel contesto urbano delle rete Metropolitana cittadina. “Next Generation, ormai alla seconda edizione, ha una grande caratteristica che per noi è fondamentale: quella di evolversi continuamente proprio perché raccoglie ispirazione e anche suggestioni dal mondo giovanile, e si adatta a quelli che sono i bisogni e le domande dei nostri giovani. – dichiara Chiara Marciani, Assessore al lavoro e alle politiche giovanili del Comune di Napoli - Il nostro obiettivo è quello di riuscire a fare una operazione di democrazia delle opportunità riuscendo ad arrivare - attraverso linguaggi e canali di comunicazione nuovi - anche a giovani più lontani che talvolta non sanno neppure che possa esistere un assessorato dedicato a loro. Dopo il successo della prima edizione che ha visto oltre 2 milioni di interazioni coi giovani con la mediazione di 4 influencer napoletani (Sara Penelope Robin, Egidio Cerrone, Mattia Barbarossa e Sabrina Efionayi), quest’anno si è quasi raddoppiato il successo con la diffusione nell’infosfera e nel contesto metropolitano di Napoli. Chiara Marciani - Assessore del Comune di Napoli ai Giovani ed alle Politiche del Lavoro - ha intervistato quattro influencer napoletani sui temi cruciali per i giovani della città: Miriam Landi con la quale si è parlato di social e nuovi mezzi di comunicazione, lo scultore Jacopo Cardillo (Jago) che ha sottolineato l’importanza dell’arte come strumento di comunicazione, l’attrice Fernanda Pinto che ci ha raccontato del ruolo del teatro nella società contemporanea e la cantante Carola Moccia - in arte La Niña - che ha toccato anche i temi del femminismo e dell’emancipazione femminile nel mondo della musica. Questa seconda edizione ha avuto anche il contributo di un’ospite speciale dall’infosfera: Sara Penelope Robin. La poliedrica influencer, artista e scrittrice già ospite della prima edizione, ha accompagnato le riflessioni degli ospiti con le sue domande e provocazioni sui temi più spinosi del momento.

“Next Gen Na si conferma come un appuntamento importante della nostra amministrazione e per questo rappresenta per noi un premio molto importante perché introduce un’idea forte – dichiara Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli - usare quelle che sono le personalità che realizzano con impegno delle cose positive per poter dare un punto di riferimento ai giovani che vivono un periodo complesso come quello odierno, spesso con grande disorientamento, in cerca di un punto di riferimento e queste personalità possono rappresentare per loro una via di fuga. Ma in realtà noi tutti abbiamo sempre più bisogno di esempi positivi” Ancor di più dopo il “Pandoro Gate” ed il varo, da parte dell'Agcom, delle nuove linee guida volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del testo unico sui servizi di media audiovisivi, aver puntato sui influencer positivi è stata una scelta giusta e vincente che ha mostrato ai giovani, ed al polo tutto della rete, che anche attraverso i social esiste una napoletanità diversa fatta di impegno, di lavoro, di condivisione e di visione chiara di un futuro virtuoso della nostra città. Il racconto di queste storie emblematiche - che dopo la fase interattiva rimarranno in rete come registrazioni - va oltre l’elogio del personal branding e si è proposto di raccontare storie collettive di successo che possono indicare preziose vie di fuga verso una visione rinnovata della Città. L’Assessore Chiara Marciani, così come per la scorsa edizione, terrà conto di tutti gli stimoli raccolti dagli ospiti e dall’analisi dei commenti raccolti nelle chat con il giovane pubblico per orientare le politiche giovanili del Comune di Napoli. Proprio per riconoscere questo importante apporto in termini di idee e di visioni, durante le interviste, Chiara Marciani - Assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili - e Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli - hanno consegnato ai giovani ospiti il premio “Influencer positivo per la Next Generation (NA)”. Per Alex Giordano - Docente di Comunicazione Digitale e direttore scientifico SocietingLAB e ideatore del format Next Gen NA – “Anche con questa seconda edizione di Next Generation NA si è inteso continuare nell’opera di risignificazione del confetto di INFLUENCER andando a fondo sulla responsabilità della funzione sociale di questi “personaggi influenti”, non fermandosi solo alle metriche di vanità (like e follower), ma puntando al reale impatto che questi personaggi noti possono avere sui loro coetanei e non solo. Dalle interviste di questa seconda edizione è emerso il fatto che tutte le storie di successo non sono mai storie solo personali ma sono storie sempre collettive. Abbiamo cercato di dare molta enfasi al valore della condivisione e della creazione del valore intesa come attività collettiva. In un'epoca di grande disorientamento, infatti, questo tipo di racconti emblematici sono essenziali per i giovani che faticano a trovare luoghi di dialogo che li aiutino ad immaginare nuove prospettive di senso in un mondo sottoposto a continui e radicali cambiamenti”.

