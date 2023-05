Netflix gira una nuova serie in città: c'è anche un attore di Grey’s Anatomy

"Netflix a Bacoli! Sono iniziate le riprese di una nuova serie televisiva, al porticciolo di Miseno. “Inganno”. Una prima assoluta. Con regia Pappi Corsicato. Tra gli attori, Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti".

A darne così notizia, con un post sui social, è stato il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. "Un cast di assoluta eccellenza nel panorama cinematografico internazionale. Gianniotti ha interpretato il dottor Andrew DeLuca nella famosissima serie televisiva Grey’s Anatomy - spiega ancora il primo cittadino - La nostra città sta diventando sempre più palcoscenico per riprese di livello nazionale ed intercontinentale. Un orgoglio. Una vetrina costante, frutto dell’enorme impegno che, tutte le istituzioni insieme, stiamo facendo per promuovere luoghi incantevoli. Per storica, per archeologia, per paesaggi. Una terra dal fascino millenario, da amare".

"Questo arcobaleno è apparso ieri, proprio dietro il promontorio di Miseno - aggiunge poi il sindaco a proposito della foto pubblicata - Dove oggi si svolgono le attività della serie televisiva".