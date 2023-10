Negramaro, show nel cuore di Napoli sulle note di Pino Daniele | VIDEO

Splendida sorpresa della band pugliese ai fan partenopei con un'esibizione in strada a Santa Maria la Nova prima della presentazione di oggi del concerto al Maradona nel mese di giugno

Una splendida sorpresa per tutti i fan nel cuore di Napoli. Uno show improvvisato per la gioia di quanti si sono fermati ad ascoltare alcuni dei pezzi più noti e amati di Pino Daniele, come "Napule è" e "Quanno chiove", eseguiti dai Negramaro. E' quanto accaduto domenica a Santa Maria la Nova.

Questo l'omaggio in quella che fu la zona che diede i natali all'uomo in blues di Giuliano Sangiorgi e la sua band, che quest'oggi presenteranno al Comune di Napoli, insieme al sindaco Manfredi e alla fondazione Pino Daniele, il concerto evento allo stadio Maradona che si terrà nel prossimo mese di giugno.