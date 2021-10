ClioMakeUp apre nuovo PopUp a Napoli: ecco dove si trova

Riapre a Napoli ClioPopUp , il temporary store di ClioMakeUp che torna all'ombra del Vesuvio. Il nuovo PopUp sarà aperto da oggi, 7 ottobre 2021, all’interno della corte di Palazzo Calabritto a Napoli, poco distante da Piazza dei Martiri.

"Napoli, “simm’pazz’ ‘e te!” L’autunno è arrivato, ma il sole continua a splendere, illuminando ancora una volta l’angolo rosa del ClioPopUp di Napoli, all’interno della corte di Palazzo Calabritto, tutto dedicato alla bellezza. L’energia e la vitalità di questa città sono come una calamita ed è difficile starne lontani per troppo tempo!", è stato annunciato sui social.

Poi, un nuovo post con tutte le informazioni sull'apertura: "Ve l'avevo anticipato nelle Stories, ma ora ve lo annuncio ufficialmente: da giovedì 7 ottobre 2021 riapriranno le porte del ClioPopUp di Napoli! Ad aspettarvi ci saranno le ragazze del Team, pronte a condurvi alla scoperta di tutti i prodotti firmati ClioMakeUp, compreso il nuovissimo Fondotinta OhMyLove! Per la prima volta potrete provare dal vivo questa SUPER novità e scegliere tra le 30 shade quella più adatta a voi. Il ClioPopUp di Napoli si trova in Via Calabritto, 20 e sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 19:30".