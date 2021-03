Attività commerciali chiuse dalle 14 di Pasqua fino al martedì: la decisione nel napoletano

Attività commerciali chiuse dalle 14 di domenica fino a martedì. Questa la decisione del sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, in previsione di Pasqua e Pasquetta.

"Stamattina è stata pubblicata l’ordinanza con alcune disposizioni per le festività pasquali. Ferme tutte le altre restrizioni contenute nei provvedimenti statali, regionali e comunali, dovranno restare chiuse, dalle 14 di domenica 4 aprile e per l’intera giornata di lunedì 5 aprile, tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale. Inoltre, in vista delle celebrazioni liturgiche del triduo pasquale del giovedì, venerdì e sabato, dalle 17 alle 22, sarà interdetta la circolazione e la sosta su tutta via De Marinis. Una Pasqua diversa, nella piena osservanza delle norme anti Covid, proiettati verso un futuro certamente migliore", scrive alla cittadinanza il sindaco Falanga sui social.