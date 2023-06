Nave dirottata: sbarcate le 15 persone a bordo. Un ricoverato per ipotermia

Mentre va chiarendosi la vicenda della nave mercantile turca dirottata nei pressi di Ischia da un gruppo di migranti, sono state barcate le 15 persone a bordo, tra cui due minori.

14 sono state generalizzate: si tratta di 1 iraniano, 4 siriani e 9 iracheni. Gli inquirenti non hanno ancora preso le generalità della quindicesima persona, perché per lui è stato necessario il ricoverato per ipotermia. L'uomo è stato trasportato all’ospedale del Mare. Lieve malore, con intervento dei sanitari, presso lo stesso ospedale, per altre due delle persone a bordo.

La Questura di Napoli conferma che non ci sono feriti. Gli adulti saranno collocati presso il centro di accoglienza della croce rossa.