Alla scuola Tito Livio-Fiorelli Natale all’insegna della solidarietà

Il Natale è la festa dei i bambini; il Natale è per tutti coloro che ci credono. Quante volte lo abbiamo pensato o ce lo siamo sentito dire. Ieri tutto ciò si è mutato in realtà. Alla scuola media Tito Livio-Fiorelli, prestigioso Istituto nel cuore di Chiaja la magia del Natale si è palesata agli occhi delle oltre mille persone presenti al consueto mercatino Natalizio organizzato dallo storico Istituto Napoletano con la collaborazione degli stessi studenti che per l’occasione si sono prestati a tante costruttive attività all’insegna della solidarietà. Allestito per l’occasione un ampio villaggio di Natale; a disposizione dei presenti tante bancarelle colme di oggetti unici e mai banali realizzati con manuale maestria dagli stessi allievi; bellissime le decorazioni natalizie, ben assortita la bancarella dei libri, lodevole il linguaggio visivo dei coloratissimi disegni di genere pop art realizzati da giovani artisti in erba; non da meno l’impagabile emozione regalata dai bambini del nutrito coro di oltre 40 elementi esibitisi in un lungo middle di coinvolgenti canti natalizi; ciliegina sulla torta il grande presepe vivente dettagliato nella scenografia e con ammirevole sintonia corale dei partecipanti.

Le piccole matricole, vestiti da angeli, con coroncina dorata e saio azzurro d’ordinanza accompagnavano con un sorriso i presenti nella scelta degli acquisti; nessuno si tirava indietro al candore di quei dolci sorrisi che non sapevano nascondere la timidezza. Ai “veterani” più smaliziati la responsabilità delle esibizioni. Presente alla manifestazione l’intero corpo docente di questa comunità di discenti sapientemente diretta dalla Professoressa Elena Fucci; a loro va riconosciuto non soltanto il merito di aver saputo tirar fuori dai giovanissimi allievi doti e capacità ancora opache ma soprattutto lo spirito di abnegazione di chi vive il proprio dovere come una missione. Determinante il lavoro di tutto il personale scolastico che ha permesso il regolare svolgimento di tutte le attività senza intoppi. Le tante offerte raccolte dai piccoli studenti saranno devoluti interamente in beneficenza per a finanziare progetti sociali.