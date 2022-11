L'incanto delle luminarie di Natale accese di sera|FOTO

Un entusiasta Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli ha partecipato all'accensione delle luminarie di Natale a Bacoli.

Il primo cittadino ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le foto, che ha poi così commentato: "È un incanto! Abbiamo ancora negli occhi la magia delle Luci d’Artista che hanno illuminato il Sito Reale di Bacoli. Saranno visibili ogni giorno. Uno spettacolo da non perdere. E che ha lasciato a bocca aperta non solo centinaia di bambini accorsi per l’accensione. Ma tutti. Mamme, papà, ragazzi, nonni. Ieri, un fiume di persone ha invaso i Giardini Borbonici. È un risultato reso possibile grazie all’impegno di tutti. Perché con passione, professionalità e tenacia si possono raggiungere traguardi fantastici. Con tante luci, tutte a risparmio energetico. Venite a vivere il Parco Vanvitelliano. Portateci i vostri figli. Lo abbiamo fatto per loro. Ogni anno, sempre più bello. Più lucente, più sontuoso. Un orgoglio per la nostra terra. Un appuntamento fisso per il Natale in Campania. Perché Bacoli può essere attrattiva sempre. Non solo in estate. Insieme, ci riusciamo. Un passo alla volta".

