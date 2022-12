"Che delusione gli addobbi di Natale a Napoli. Volevo mostrarvi qualcosa ma non ho trovato nulla"

Giuseppe Russo, ideatore della pagina Facebook "il mio viaggio a Napoli", da oltre un milione di follower, dopo il rientro da New York, guarda con amarezza a Napoli.

Lo fa attraverso un post in cui critica l'allestimento natalizio nella nostra città, definendolo fin troppo minimal: "Oggi ero in giro per la città di Napoli con la speranza di realizzare un video per voi. Volevo mostrarvi qualcosa di attinente al Natale, qualche luminaria, qualche albero addobbato, qualcosa che rappresenti il clima pre natalizio che si respira, o forse no, in città . Dunque sono andato a piazza Plebiscito e non c’era nulla, sono andato alla galleria Umberto e non c’era nulla, sono andato a piazza Bovio e niente nemmeno li. Piazza Garibaldi deserta. Se non fosse per qualche commerciante che privatamente ha deciso di installare qualche luminaria all’esterno della propria attività l’aria natalizia napoletana sarebbe sotto lo zero. Sono arrabbiato, amo la mia città. Vedere altre note città italiane, per bellezza anni luce lontane da Napoli, addobbate a festa mi fa ancor più rabbia. Accogliamo ogni anno milioni di turisti che ritornano a casa con Napoli nel cuore e nel periodo di forte affluenza turistica come dicembre tutto tace. Sono arrabbiato e non mi interessa delle conseguenze di questo post. Voglio vedere Napoli brillare. Voglio che sia la più bella tra le belle perchè quello è il posto che le spetta. Capisco che forse qualcuno giudichi questo post superfluo e poco attinente con i problemi ben più gravi che affliggono la nostra società ma Natale è gioia e allegria e la città così spenta non aiuta".