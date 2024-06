Generazioni diverse di artisti vincono i Nastri d'Argento-Grandi Serie. A Napoli i Gassmann, Ferilli e Giacomo Giorgio | Video

Alessandro Gassmann è stato premiato per Un Professore, miglior dramedy dei Nastri d'argento - Grandi Serie. Ormai è noto quanto sia legato alla città dove tra qualche giorno inizierà a girare come regista Questi Fantasmi, adattamento filmico di Eduardo che a Natale andrà su Rai1. Sul palco del Teatrino di Corte di Palazzo Reale l'emozione c'è, ma anche per un altro motivo, Leo Gassmann, suo figlio sta per ricevere il premio come miglior rivelazione dell'anno per il film tv Califano. Appena lui arriva subito lascia il palco. Non vuole rubargli la scena.

Con discrezione e tanta eleganza, lo aspetta fuori la sala del teatro. Appena Leo esce fuori, lo abbraccia con affetto.

Quest'immagine così delicata descrive la linea guida con sui il sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani, guidato da Laura Delli Colli ha assegnato la sezione dei Nastri d'Argento che premia il meglio della serialità italiana, che negli ultimi anni, merito anche del coraggio e del proliferare di piattaforme come Netflix, Sky e Prime Video, che rappresentano l'over top dell'audiovisivo coinvolgendo autori e attori cinematografici di altissimo livello.

Quest'anno si incrociano generazioni diverse di attori, registi e sceneggiatori. Quasi come se fosse ci fosse una staffetta sinbolica. Ognuno di loro sono protagonisti di serie tv che rappresentano un ventaglio di gusti ampio essendo anche beniamini di un pubblico dal targer di età estremamente eterogeneo.

I Gassmann sono l'esempio di tutto questo, ma via via che la cerimonia scorre assegnando i premi si nota questo ritmo, evidenziato propio da Leo Gassmann ritirando la targa: "Sono felice di essere qui anche perché vedo tanti giovani come me tra i premiati. Daje ragazzi, non molliamo mai!"

Infatti, se lui insieme a Letizia Toni anche lei vincitrice del premio per l' interpretazione di una giovanissima Gianna Nannini tanto da conquistare anche la stessa Nannini, c'è anche Giacomo Giorgio che coquista il Premio Biraghi. L'attore napoletano che si è fatto conoscere al grande pubblico per il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori, questa stagione tv ha partecipato in progetti tv trasversali riuscendo a mostrare la sua versatilità passando da un genere all'altro. Lui appartiene proprio alla generazione Z dei nuovi interpreti mostrando talento e tanacia.

Ci sono poi Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga, Linda Caridi attori che tra La Storia tratto dal capolavoro di Elsa Morante e Supersex, la serie scandalo targata Netflix ispirata alla vita di Rocco Sifredi conquistano i Nastri marcando le nuove leve si alternino ad attori già affermati e premiati come Jasmine Trinca, il cardine de La Storia e Michele Riondino, il quale dopo il David di Donatello come migliore attore protagonsta per il suo Palazzina Laf, stra vince il Nastro d'argento per il suo arrognate e discutibile Vincenzo Florio ne I Leoni di Sicilia, l'ambiziosa mini serie di Paolo Genovese prodotta da Disney+, la quale vince anche il Nastro come miglior serie Drammatica.

Genovese è legato anche lui a Napoli, il suo esordio alla regia viene proprio da qui con Incantesimo Napoletano codiretto con Luca Miniero. Idealmente, i Nastri d'Argento le grandi serie li riunisce: Miniero è il regista del successo di Napoli Milionaria! infatti lui, i suoi protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo e tutto il team vincono il Nastro d'Argento nella categoria miglior film tv.

Gallo, Alessandro e Leo Gassmann, appartengono a dinastie d'arte, come Adriano Giannini, il quale insieme ad Alessandro Borghi vincono il premio come migliori attori dell'anno per la loro interpretazione in Supersex.

Borghi e Giannini, rispettivamente nei ruoli di Rocco Siffredi e di Tommaso, il tormentato fratellastro di Siffredi al secolo Rocco Tano, rappresentano come il linguaggio narrativo della serialità abbia anche il coraggio di osare non temendo di affrontare storie che potrebbero ancora essere considerate scabrose nel 2024 senza temere un linguaggio crudo che potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

A Napoli arrvia un'altra premiata considerata un'icona, Sabrina Ferilli, che quest'anno ha fatto il suo ritorno nelle produzioni di Rai Fiction nella serie tv brillante Gloria, in cui interpreta quest'attrice dissacrante e a suo modo perfida che ne combina di tutti i colori per ritornare sulla scena della ribalta.

La Ferilli arriva a Palazzo Reale soddisatta e la sua indole sorniona, proprio perché parte della sua famiglia materna è napoletana, suo nonno, infatti lavorava a Teatrino di Corte di Palazzo Reale. Una soddisfazione professionale e affettiva ritirare proprio su quelle tavole del palcoscenico un premio con cui con ironia prende in giro il mondo degli attori.