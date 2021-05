Anche a Napoli una sede sgb

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

SGB continua nella propria opera di diffusione nei territori in tutta Italia. A breve toccherà a Napoli inaugurare la sede. La prossima sede sarà dotata di Caf e servizi. La sede vuole essere centro di riferimento e di organizzazione per tutti i lavoratori, in una città importantissima che vede ogni giorno di più aggravarsi fino a diventare drammatico il quadro occupazionale e le condizioni sociali e lavorative. Metterà casa quindi anche a Napoli un sindacato vero, indipendente, al di fuori e contro le logiche e le pratiche di sindacati ormai collusi, che vuole raccogliere ed organizzare gli interessi di classe dei lavoratori e di chi si ritrova o rischia di ritrovarsi in uno stato di disoccupazione e di difficoltà dilagante, sempre più diffuso in tutto il Paese ma che a Napoli ed in Campania registra ormai livelli sempre più di massa ed intollerabili. Aldo Mucci