Via Chiaia: groviglio di auto e pedoni come non si vedeva da decenni

Il week end dell'Immacolata ha portato a Napoli, complice anche il Villaggio Coldiretti, persone da ogni dove, concentrate soprattutto nel triangolo d'oro costituito da Centro Storico, Piazza Municipio e Lungomare. Ed è proprio questo il week end in cui, per tradizione, i napoletani e gli abitanti delle aree vicine si riversano nelle strade dello shopping alla ricerca dei regali per l'imminente Natale. Giorni di passione, dunque, in cui lo stress monta. Ancora di più per quelli che oggi pomeriggio si sono trovati in una via Chiaia riaperta al traffico veicolare che si è trasformata in una specie di colossale groviglio di auto e persone, in cui - chiaramente - non potevano mancare clacson strombazzanti e urla di esasperazione, più o meno giocose, come si sente e vede nel nostro video