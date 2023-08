Napoli unica meta italiana tra le top 5 in Europa, FlixBus la sceglie per il nuovo spot

C'è solo Napoli, come città italiana, tra le top 5 mete europee di mare preferite dai passeggeri di FlixBus. A renderlo noto è lo stesso operatore tedesco, che ha raccolto i dati di viaggio sui propri mezzi per la sua nuova campagna intitolata "More life in real life", incentrata sui viaggiatori e sulle loro esperienze.

Un risultato straordinario, quello della città partenopea, che le è valsa la partecipazione al nuovo spot della compagnia low cost.

In onda fino al prossimo dicembre, è stato girato fra alcuni dei luoghi più iconici d'Italia, tra cui Napoli. I video sono stati prodotti senza sceneggiatura e hanno coinvolto persone comuni in veri viaggi fatti con FlixBus.