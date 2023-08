Lo sfogo del commerciante: "Pago 4mila euro di spazzatura e devo pulire io" |VIDEO

Arriva dal quartiere di Barra la denuncia dello stato di sporcizia delle strade in alcune zone della città di Napoli. Alessandro Gallozza, noto pasticciere della zona orientale, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui è costretto a spazzare lui stesso per tenere pulito il marciapiede e le fioriere davanti alla sua attività, in corso Bruno Buozzi.

"Spero possiate perdonare lo sfogo - afferma - ma dopo un anno sono stanco. Pago 4mila euro all'anno di spazzatura e la situazione è questa vedere ogni giorno il disservizio da parte delle aziende preposte a questo mi fa girare un pò le scatole. È come andare in pizzeria,ordinare una pizza e non riceverla. Però poi arriva il conto. Per quanto riguarda le persone incivili, credo che sia più facile insegnare a un cane a miagolare che la civiltà a certe persone. Per fortuna, sono pochi individui"