Napoli-Sorrento via mare: adesso si può

La Penisola sorrentina si "avvicina" a Napoli. Da sabato 16 aprile la compagnia Alilauro propone corse tutti i giorni sulla direttrice Sorrento-Napoli Beverello, per collegare le due località via mare e scongiurare il traffico veicolare. In particolare sono previste quattro corse quotidiane da Sorrento a Napoli Beverello (8.10, 10.00, 14.00, 16,25) e quattro da Napoli Beverello a Sorrento (9.00, 11.00, 15.05, 17.15). Ad effettuare i collegamenti sarà l'unità veloce "Città di Forio", oggetto di una recentissima operazione di refitting e restyling. "Si tratta di un ampliamento di servizi che operiamo, nonostante le enormi difficoltà ben note legate all'attuale momento storico, d'intesa con il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che ha fortemente voluto un passo in avanti così significativo nei collegamenti dalla Penisola sorrentina per Napoli, e viceversa", dichiara l'amministratore unico di Alilauro, Eliseo Cuccaro. (AdnKronos)