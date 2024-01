Estate 2024, un nuovo volo da Napoli a Creta con la compagnia low cost

Novità per la prossima estate per chi vorrà e potrà partire per una meta estera. L’offerta di easyJet si arricchisce infatti di alcune rotte inedite verso l'aeroporto di Sitia a Creta, una delle quali proprio da Napoli.

Fa il suo ingresso nel network della compagnia arancione, infatti, l’aeroporto cretese di Sitia, affacciato sulla costa nord-orientale dell’isola, che, rispettivamente dal 24 e dal 29 giugno, potrà essere raggiunto con voli diretti sia da Napoli che da Milano Malpensa. Nel dettaglio, l’isola sarà collegata con il capoluogo campano con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì, e con l’aeroporto milanese con un volo settimanale, ogni sabato.

Con l’avvio delle operazioni da Milano e Napoli verso l’aeroporto di Sitia si rafforza l’offerta di easyJet verso l’isola di Creta, che, per la prima volta in assoluto, vedrà decollare e atterrare i voli internazionali della compagnia su tutti e tre i suoi aeroporti. A partire dall’estate, infatti, da Malpensa si potrà volare con easyJet verso tutti e tre gli scali dell’isola – La Canea, Heraklion e Sitia –, con gli ultimi due aeroporti raggiungibili in una manciata di ore anche dall’aeroporto di Napoli.

Intanto la compagnia fino al 5 febbraio porterà avanti una promozione di inizio anno con la quale ha reso disponibili 300.000 posti a bordo dei suoi voli da e per l'Italia a prezzi scontati del 20%.