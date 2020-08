Napoli hard: i luoghi hot tra piacere e trasgressione

Non mancano i luoghi della trasgressione a Napoli. I più frequentati per chi cerca il piacere sono spiagge, scogliere, cinema, autogrill e ovviamente locali ad hoc.



Napoli sembra essere la capitale del sesso in Italia: scambisti, eterosessuali, trans, gay, nudisti, donne e uomini solo alla ricerca, non ci facciamo mancare nulla.

Spiagge

A Sorrento ci sono i Bagni della Regina Giovanna: qui gay napoletani e turisti amano passare le loro giornate estive.

Spiaggia del Fusaro a Cuma: l'ideale per gay e donne mature single. E ancora, la spiaggia libera di Licola, pare molto frequentata da trans e nudisti, e il Lido Circe, spiaggia libera con pineta e meta soprattutto di scambisti. Ultime tappe: Trentaremi a Nisida e gli scogli del granatello. Tante le spiagge naturiste, dove, attenzione, si prende il sole nudi ma ogni attività sessuale è ovviamente illecita.

Ad Agnano c'è il noto parcheggio frequentato soprattutto da coppie scambiste. Dopo il tramonto iniziano le danze e si cerca la coppia giusta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Luoghi di ritrovo in città

Non mancano cinema hard, nel centro della città in via Cervantes o in diversi punti della stazione e locali ad hoc dove assistere a spogliarelli e intrattenersi con belle donne. Per i più romantici poi c'è sempre l'auto, magari davanti al panorama di Posillipo (anche in questo caso multe se vi beccano).