Napoli Sampdoria: dove sarà possibile vederla sui maxi schermi: ok della Lega e di Dazn a partire dal 2° tempo

Lo considera un successo personale il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Considerata l'alta richiesta dei tifosi per assistere all'ultima partita di campionato Napoli-Sampdoria, prevista per domani domenica 4 giugno allo stadio Maradona, e seguendo la linea dell'Amministrazione di favorire una festa diffusa per lo scudetto degli azzurri in un clima di festa e gioiosa comunità in piazza, il sindaco Gaetano Manfredi - d'intesa col Prefetto Claudio Palomba - ha chiesto e ottenuto che non solo la festa organizzata dal Calcio Napoli, ma anche la partita stessa venisse trasmessa sui maxischermi allestiti dal Comune di Napoli in tre piazze cittadine e in 17 comuni dell'area metropolitana" dice il comunicato di Palazzo San Giacomo.

La Lega di serie A e la TV detentrice dei diritti Dazn consentiranno dunque la visione dell'attesissimo incontro ma solo a partire dal secondo tempo.

I maxischermi saranno quindi in funzione dalle 19.15 fino al termine della festa.

Dove saranno i maxi schermo a Napoli

Le piazze dove a Napoli saranno i maxischermo sono:

Piazza del Plebiscito, suddivisa in due settori, con due schermi;

Piazza Mercato, con uno schermo;

Piazza Giovanni Paolo II, con uno schermo.

Le rispettive aree saranno controllate dagli steward delle società affidatarie del servizio.