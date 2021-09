Rifiuti, Bertolaso: "Napoli in condizioni molto migliori di Roma"

"Mi sono molto divertito quando ho letto che trasferivano i rifiuti in Campania e al termovalorizzatore di Acerra, realizzato dalla Protezione civile poco più di una decina di anni fa. La Campania oggi è in condizioni migliori del Lazio e Napoli si trova in condizioni molto migliori di Roma e ciò è paradossale". Lo ha detto l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, a margine del dibattito organizzato dal candidato all'assemblea capitolina Roberto Cipolletti (FdI) sul tema "Emergenza rifiuti a Roma. Il tempo di scelte coraggiose", moderato dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci.

"C'è bisogno per Roma di un termovalorizzatore, come è accaduto per Napoli con Acerra, perché ci sarà sempre un pezzo di ciclo dei rifiuti che non sarà assorbito dalla differenziata. Il termovalorizzatore va fatto e subito", ha detto anche l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, intervenendo nel corso del dibattito.