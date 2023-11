"Napoli è rinata. Dopo lo scandalo della monnezza ha avuto uno scatto. Roma è invece condannata a un declino inesorabile"

Corrado Augias, dopo 63 anni lascia la Rai per La7, dove condurrà una nuova trasmissione televisiva. In una intervista al Corriere della Sera tra i tanti argomenti trattati ha espresso la sua opinione sulle città italiane, non lesinando elogi per Napoli, in particolare rispetto alla Capitale.

"Roma è condannata a un declino irrimediabile. Amministratori impotenti, popolazione riottosa, incivile, indisciplinata. Come si diceva una volta? L’unica città mediorientale senza il quartiere europeo. Napoli, invece, è rinata. Dopo lo scandalo della monnezza ha avuto uno scatto", spiega il conduttore televisivo che giudica anche Milano come "l'unica vera metropoli che abbiamo".