Napoli-Real Madrid, sopralluogo al Maradona dopo il terremoto: "Nessun danno, oscillazioni per il tifo più grandi di quelle per le scosse"

I tecnici del Comune di Napoli, dopo la scossa di magnitudo 4.0 delle 22.08 di ieri, hanno effettuato questa mattina, alla presenza dell'assessore alle infrastrutture e alla Protezione civile Edoardo Cosenza, un sopralluogo presso lo stadio Maradona dove stasera si disputerà l'attesissimo in contro di Champions League tra il Napoli e il Real Madrid.

Dal sopralluogo non sono emerse criticità, come ribadito dal sindaco Gaetano Manfredi: "Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo, si è recato personalmente l'assessore Cosenza sul posto allo stadio e, come noi ci aspettavamo per le caratteristiche strutturali dell'impianto, non si sono registrati danni. Ricordo che nel terremoto del 1980 lo stadio non ebbe nessun danno. Dal puntio di vista strutturale, dunque, non c'è nulla. Quando la gente fa il tifo nello stadio, sicuramente le oscillazioni dell'impianto sono più grandi rispetto a quelle legate alle scosse bradisismiche".