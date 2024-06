Napoli è la città in cui si mangia meglio al mondo: a stabilirlo è la nota rivista internazionale

Napoli è la città in cui si mangia meglio al mondo. A stabilirlo è la classifica redatta dalla nota rivista internazionale di viaggi "Time Out". Il capoluogo campano precede nella speciale graduatoria Johannesburg e Lima, rispettivamente seconda e terza.

"Conoscere veramente una città è mangiarne il cibo. Ma cosa rende una grande città del cibo? Non è il numero di consensi e di stelle Michelin, ma qualcosa di un po' più semplice: le opzioni. Pasti di buona qualità a prezzi ragionevoli. Quindi abbiamo chiesto a migliaia di abitanti delle città di dirci esattamente quanto sia bello – e quanto sia conveniente – mangiare fuori nella loro città natale in questo momento. Alla gente del posto è stato chiesto quali fossero i ristoranti imperdibili della loro città, i piatti imperdibili e gli spuntini con il miglior rapporto qualità-prezzo, e gli è stato anche chiesto di valutare la scena gastronomica della loro città, sia in termini di qualità che di convenienza. Per creare e classificare l'elenco finale, abbiamo ristretto la selezione escludendo le città con punteggi complessivi più bassi e includendo solo la città con il punteggio più alto per ciascun Paese. Abbiamo, quindi, chiesto alla nostra rete globale di redattori e scrittori di Time Out di darci tutte le informazioni su ciò che rende la loro città un’entusiasmante destinazione gastronomica nel 2024 e di consigliare i loro posti preferiti dove mangiare in questo momento. Naturalmente, Time Out conosce il cibo. Da decenni mangiamo in giro per le migliori città del mondo , recensendo e classificando i ristoranti per mantenere le nostre liste dei migliori ristoranti quanto più aggiornate possibile. Questa lista è una celebrazione della cultura culinaria in tutto il mondo. Che si tratti di una cucina raffinata di alto livello o di uno street food a prezzi accessibili, queste sono le città migliori per mangiare e bere in questo momento", spiega la rivista presentando la classifica.

Per "Time Out" il piatto imperdibile a Napoli, neanche a dirlo, è la pizza Margherita, ma non è l'unico: "Non puoi parlare di cibo in Italia senza parlare di Napoli, e non puoi parlare di cibo a Napoli senza parlare di pizza. 'A' pizza' è nata a Napoli nel diciannovesimo secolo come pasto veloce ed economico per le classi lavoratrici della città, e le pizzerie della vecchia scuola (per lo più concentrate intorno a via dei Tribunali) continuano a sfamare i napoletani 'affamati' oggi. Sebbene ci siano certamente numerose varianti in giro per la città, è ancora il boccone più economico di Napoli: i locali chiamano la pizza a portafoglio il piatto con il miglior rapporto qualità-prezzo della città, una pizza piegata da asporto che costa circa € 1 al pezzo. E la prova sta nella torta: nel nostro sondaggio Napoli si è classificata come la città più conveniente dove mangiare fuori. 'La cucina napoletana celebra la diversità, la semplicità e il connubio tra terra, mare e storia', afferma la scrittrice e napoletana Gabriela Proietti. 'Questa ricca cultura del cibo può essere trovata ovunque in città: è nei piatti bollenti di pasta alla genovese e ragù napoletano, nella scarica mattutina di zucchero dalla sfogliatella ripiena di ricotta o nel babà imbevuto di rum, in una passeggiata nel cinquecentesco Mercato della Pignasecca", si legge sulla rivista nelle motivazioni che hanno assegnato al capoluogo campano il titolo di migliore città del mondo per il cibo in questo momento.