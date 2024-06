Militanti pro Palestina contestano lo show del Napoli Pride: "Non vogliamo fermare l'evento ma vogliamo che la nostra voce sia ascoltata" | VIDEO

Sono stati una multidudine di persone a partecipare alla parata del Napoli Pride 2024.

Una parata pacifica dove non solo la comunità lgbtq+ è stata presente ma anche famiglie che hanno portato i loro bimbi.

Anche tanti turisti provenienti dal l'Austria piuttosto che dalla Francia che hanno preferito il Pride di Napoli a quelli di Roma e Milano.

Un vero successo.

Tutto tranquillo finché non si è arrivati in piazza Dante per lo show in cui partecipano tanti artisti da Malika Ayane madrina dell'edizione 2024 a Leo Gassmann.

Quando i rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato il pride iniziano i primi fischi e boati di contestazioni da parte di un gruppo di militanti dell'ex Opg.

Sventolano le bandiere della Palestina, protestano per lei scagliandosi contro le multinazionali che finanziano Israele per le armi.

Vogliono la loro al Pride perché e se devono farlo in malo modo anche a una manifestazione per i diritti civili lo fanno, soprattutto se tra gli sponsor c'è proprio una delle odiate multinazionali.

Ci sono aspri toni tra i militanti che interrompono ciò che avviene sul palco che darà lo start agli spettacoli e agli interventi finché un rappresentante dei militanti invitato da Ileana Capurro, presidente dell'associazione ATN non viene invitato sul palco a dire la sua: "Noi siamo al Pride combattiamo per i diritti da sempre e diamo voce a tutti. Non dimenticatelo, noi siamo con voi"

Il rappresentante dell'ex OPG che parla dal palco dice: "Non vogliamo fermare il Pride ma non sarà mai vermaente libero se tra i sostenitori ci sono le multinazionali che finanziano il genocidio. Vogliamo che la nostra voce sia ascoltata. Free Palestina!"