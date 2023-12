Pranzo di natale solidale per oltre 100 persone in difficoltà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Presso la Caritas interparrocchiale di via Cumana a Napoli (Fuorigrotta), si è tenuto un pranzo di Natale solidale per oltre 100 persone in condizioni di difficoltà organizzato da Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, in collaborazione con la Caritas interparrocchiale e la X° Municipalità. Sodexo, che per la X Municipalità gestisce il servizio di ristorazione scolastica, ha preparato all’interno del proprio centro di cottura di Napoli un menu completo di Natale, pensato per essere inclusivo anche per persone di culture differenti, e che ha previsto tre portate oltre a pandoro e panettone: antipasto di salumi e formaggi (in alternativa fesa di tacchino e formaggio primo sale), gnocchi alla sorrentina con ragù di bovino, bocconcini di tacchino con patate e piselli, clementine, pandoro e panettone, acqua, bibite e pane. Insieme ai fornitori che hanno voluto aderire al progetto (Apple, ICCA, Murri, Orogel e Panificio IPT), l’azienda ha donato oltre 800 kg di derrate, tra cui: prodotti ortofrutticoli, prodotti lattiero-caseari, surgelati, pasta, riso e condimenti, pane e prodotti da forno, prodotti dolciari e legumi. L’impegno solidale a Napoli però non si esaurirà in questa occasione. Ogni mese, infatti, il centro cottura contribuirà all’organizzazione di due pranzi solidali realizzati presso la Caritas interparrocchiale con la donazione di 60 pasti ciascuno. “La Municipalità ha accolto sin da subito la proposta della rete Stop Hunger e di Sodexo e ha sostenuto con fermezza l’organizzazione di questo evento, che auspichiamo sia il primo di una serie di iniziative di solidarietà - afferma Carmine Sangiovanni, Presidente della X° Municipalità -. La misura di una collaborazione di valore si definisce con azioni concrete, soprattutto se queste si realizzano con un reale sostegno alla comunità”. “In un momento in cui i costi per le famiglie sono in aumento, avere il sostegno di realtà che ci aiutano nell’aiutare diventa sempre più necessario - commenta Don Fabio De Luca, Responsabile Caritas Interparrocchiale -. Questo evento è molto bello ma non deve essere fine a se stesso. La possibilità di avere un sostegno continuativo ci consente di rafforzare il nostro impegno nei confronti delle persone, a cui diamo aiuto in ogni ambito del quotidiano, ma soprattutto al momento del pasto, che deve essere fruito a tavola e in un luogo dove si respira calore, come a casa.” “Siamo orgogliosi di poter dare un contributo concreto a iniziative come questa che riflettono a pieno i nostri valori e la nostra mission - afferma Andrea Biagiotti, Direttore Regionale di Sodexo Italia -. Il nostro ruolo non è solo quello di offrire un’alimentazione sana e sostenibile, ma contribuire allo sviluppo delle comunità in cui siamo presenti attraverso la creazione di momenti di valore, soprattutto verso chi ne ha più bisogno. Per questo per noi è un grande motivo di soddisfazione aver avviato questa collaborazione virtuosa con la Caritas diocesana e l’amministrazione della X Municipalità. L’iniziativa del pranzo di Natale solidale di Sodexo si inserisce nella più ampia campagna di solidarietà "Piccoli gesti di bontà" di Stop Hunger, la rete di volontariato aziendale del Gruppo che opera in 54 Paesi grazie al contributo di oltre 41.000 volontari nel mondo.