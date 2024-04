Come cambierà la zona di piazza Garibaldi: via alla progettazione di "Napoli porta Est" | VIDEO

E' stato pubblicato il bando di progettazione per la grande opera strategica in piazza Garibaldi, denominata “Napoli Porta Est”. Durante una conferenza stampa presso la sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha illustrato il progetto per la riqualificazione di tutto il nodo intermodale di Napoli Garibaldi, sia come insieme dei servizi per la mobilità che come infrastrutture, con la realizzazione di una nuova sede della Regione Campania.

In particolare il progetto prevede, oltre al nuovo “Palazzo Campania”, l’attestamento delle linee ex Circumvesuviana, tramite il raddoppio della stazione Piazza Garibaldi da 4 a 8 binari, un nuovo riassetto urbanistico di tutta l’area che interessa le trincee comprese tra Porta Nolana e piazza Garibaldi, con la creazione di un nuovo collegamento pedonale, un parcheggio di interscambio modale auto e terminal bus TPL interrato, una nuova penetrazione urbana dell’autostrada A3, per l’ingresso diretto al terminal TPL e al parcheggio interrato.

La nuova sede della Regione oltre a produrre un risparmio di 15 milioni di euro di fitto passivi annui, avrà un impatto sia dal punto di vista ambientale che di mobilità. Infatti, la parte di progetto che riguarda l'ente prevede anche la realizzazione di un parco pubblico destinato alla città, connesso alla cittadella regionale, tramite il dislivello della stazione ferroviaria presente nella zona di via Galileo Ferraris.

De Luca: "Un'opera di grande architettura contemporanea che arricchirà Napoli"

“E' un momento storico per la città di Napoli, che dà il via a un programma di riqualificazione urbana di dimensione europea. Il concorso di progettazione prevede, infatti, due fasi per puntare ad avere un’infrastruttura da grande città europea. Abbiamo l’ambizione di realizzare, non solo un qualcosa di importante dal punto di vista funzionale, ma di arricchire la città di Napoli con un’opera di grande architettura contemporanea”, ha spiegato il governatore De Luca.

(credits video Regione Campania)