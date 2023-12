La terra fuma... stiamo morendo ma nessuno interviene: da Napoli Est la denuncia dello youtuber Carmine Schiavo

Era la notte del 18 luglio scorso quando prese fuoco ogni tipo di materiale che si trovava sopra e sepolto nel terreno dello sterrato di via Mastellone, a Barra, a ridosso dell'autostrada, racconta a NapoliToday Carmine Schiavo, bancario in pensione con la passione per la fotografia artistica e i video documentari, autore del video che pubblichiamo.

L'aria era diventata acre, bruciava occhi e vie respiratorie - prosegue Schiavo - da allora la terra non ha mai smesso di fumare come mostrano le immagini che ho girato lunedì 18 dicembre, verso le 8 di mattina, con l'ausilio di un drone. Si vede anche la quantità incredibile di materiali di risulta e residui dell'incendio che hanno in pratica preso il posto dell'erba. Come si vede, il fumo, bianco, sembra provenire dalle viscere della terra. Le fumarole si estendono in largo, anche dove si trovano zone coltivate. È evidente che per fumare così sta ancora bruciando materiale sepolto in profondità.

Abbiamo più volte chiesto alle istituzioni lo spegnimento delle fumarole - dice Schiavo - la conoscenza del tipo di rifiuti che stanno bruciando e il biomonitoraggio della intera popolazione barrese. Quello che vogliamo sapere è quando vengono spente definitivamente le fumarole? I cittadini hanno diritto di sapere di che tipo di malattie si possono o si sono già ammalate? Barra è la nuova terra dei fuochi? Chi come me abita lì vicino ha paura.