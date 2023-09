Educazione e lavoro: Manfredi lancia la sua sfida da Napoli Est

Educazione, cultura e lavoro: una nota di Palazzo San Giacomo annuncia che la sfida riparte da Napoli Est "con l'obiettivo prioritario di dare opportunità alle giovani generazioni". Così lunedì 11 settembre il sindaco Gaaetano Manfredi prenderà parte a tre tagli del nastro sul territorio dell'area orientale della città.

L'agenda

Si parte alle ore 9.00 in via Isidoro Fuortes, dove sarà inaugurato l'anno scolastico nell'asilo nido 'De Meis' di Ponticelli, alla presenza di mamme e maestre, con l'assessore all'Istruzione Maura Striano.

Alle ore 10, il sindaco parteciperà alla presentazione della Rassegna 2023-2024 del Teatro Nest, assieme all'attore Francesco Di Leva.

Alle ore 11, infine, alla presenza del ministro dell'Università Anna Maria Bernini verrà presentato l'ampliamento della sede Cineca nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio con la realizzazione di un data center ad alta efficienza energetica per ospitare un sistema di supercalcolo, "strumento - sottolinea la nota del Comune - per rendere protagonisti Napoli e l'intero Mezzogiorno nel campo dell'innovazione tecnologica al fine di attrarre aziende e creare nuovi posti di lavoro per i nostri giovani".