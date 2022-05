Napoli trionfa ai David, de Magistris: "Prima c'era solo Gomorra. Oggi è primo set cinematografico all’aperto d’Italia"

L'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta la"grande prestazione" di Napoli ai David di Donatello. Per la città partenopea hanno trionfato Paolo Sorrentino, Antonio Capuano, Silvio Orlando, Eduardo Scarpetta, Teresa Saponangelo, Daria D'Antonio, Leonardo Di Costanzo, Valia Santella e Bruno Oliviero. Per l'ex primo cittadino il merito sarebbe della sua amministrazione che ha "spalancato" le porte alle produzioni cinematografiche in città.

"Il successo di Napoli con i Premi David di Donatello dimostra quanto sia forte lo stupendo giacimento culturale che è la nostra città. Le artiste e gli artisti napoletani sono grandi in talento, creatività, professionalità e talvolta genialità. Sono orgoglioso soprattutto dei giovani, donne e uomini della cultura che ho apprezzato ed attraversato soprattutto nei miei dieci anni di Sindaco. Quando Napoli primeggiava solo per Gomorra, mentre da anni invece stravince per la sua offerta culturale plurale. Tanto da diventare primo set cinematografico all’aperto d’Italia", ha detto.

"Ci abbiamo sempre creduto, anche in direzione ostinata e contraria. Quando la politica faceva pagare occupazione di suolo pubblico agli artisti di strada oppure ostacolava anche le produzioni televisive e cinematografiche, oppure operava solo per occupare la cultura per un consenso peloso e non sostenerla come strumento di liberazione di coscienze e menti. Fiero anche che in questi dieci anni di riscatto della città, Napoli sia stata la prima città d’Italia per crescita culturale e turistica e che tantissimi successi siano maturati in anni in cui abbiamo scommesso su Napoli e i suoi talenti mentre la città e il suo popolo venivano mortificati dal circuito mediatico-politico dominante. Complimenti, quindi, alle persone che hanno ottenuto il meritato riconoscimento e grazie di cuore in chi crede nella cultura come lavoro (duro e difficile) e come emancipazione delle comunità popolari", ha continuato.