A tu per tu con Nancy Coppola: "Orgogliosa di essere neomelodica. Non siamo fenomeni da baraccone"

"Sono orgogliosa di essere una cantante neomelodica". È chiaro il messaggio lanciato da Nancy Coppola che da anni combatte contro chi discrimina la sua categoria. La cantante partenopea, nella lunga intervista rilasciata a NapoliToday, ha chiarito che "neomelodico" non è sinonimo di "fenomeno da baraccone", prendendo nettamente le distanze dal "mondo trash" che trova sempre più spazio sui social.

Nancy ha parlato anche di come ha vissuto questi due anni di pandemia, ma guarda con ottimismo al futuro a partire dal concerto che il prossimo 11 aprile la vedrà protagonista - con Stefania Lay e Giusy Attanasio - al Palapartenope. La cantante è tornata anche sulla polemica che nei mesi scorsi è nata con Nino D'Angelo che, a sua detta, avrebbe rinnegato le sue origini da neomelodico. Con il "maestro" - come lei lo chiama -, però, non c'è stato alcun chiarimento. "Ho provato a chiamarlo diverse volte, ma non mi ha risposto", ha spiegato.

Nel video l'intervista integrale a Nancy Coppola.